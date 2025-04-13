Крымский полуостров: погода 14 апреля

В ближайшие трое суток 14-16 апреля в Крыму ожидается антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 14 апреля ночью 0…+5° в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки -1…-5°; днем +11…+16°; в горах ночью -3…-5°, днем +2…+7°. В последующие двое суток температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».