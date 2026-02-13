Крымский полуостров: погода 14 февраля

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +7…+12°. В воскресенье 15 февраля без существенных осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие сутки в субботу 14 февраля Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.