Крымский полуостров: погода 14 февраля

В ближайшие сутки в субботу 14 февраля Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +7…+12°. В воскресенье 15 февраля без существенных осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму