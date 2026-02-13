Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 14 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:06 13.02.2026

В ближайшие сутки в субботу 14 февраля Балканский циклон принесет на полуостров дожди, местами сильные, в отдельных районах ожидается туман.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный  7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха  ночью +4…+9°; днем +7…+12°. В воскресенье 15 февраля без существенных осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

