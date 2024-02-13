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ский полуостров: погода 14 февраля
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 14 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:25 13.02.2024

В среду и четверг (14-15 февраля) в Крыму ожидается неустойчивая погода.

В ночные часы без существенных осадков, в дневное время пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, 15 февраля местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 14 февраля: ночью +4…+9°; днем +9…+14°, в горах +5…+8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

15 февраля минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 3-5°.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 11 февраля

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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