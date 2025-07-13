Крымский полуостров: погода 14 июля

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 20…25°, в горах 17…19°; днем 32…37°, на ЮБК и в горах 25…30°. Во вторник (15 июля) осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В первый день рабочей недели (14 июля) зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди.

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