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Крымский полуостров: погода 14 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 14 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:02 13.07.2025

В  первый день рабочей недели (14 июля) зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем  в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди.

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 20…25°, в горах 17…19°; днем 32…37°,  на ЮБК и в горах 25…30°. Во вторник (15 июля) осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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