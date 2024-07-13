Крымский полуостров: погода 14 июля

В ближайшие трое суток (14-16 июля) Крым, по прежнему, будет находиться во власти тропических воздушных масс.

На полуострове будет сухо и жарко. Днем температура воздуха 14 июля будет достигать 31…36°, ночью 18…23°, на побережье до 26°.15-16 июля на полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Температура воздуха повысится на 1-2° и составит: ночью:19-24°, на побережье до 27°; днем 33…38, в горах 27…32°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».