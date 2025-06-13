Крымский полуостров: погода 14 июня

В выходные дни 14 и 15 июня погода на полуострове будет определяться зоной холодного фронта.

Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 14 июня: ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем 20…25°, в горах 13…18°. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 13 июня

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