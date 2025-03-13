Крымский полуостров: погода 14 марта

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится теплая ветреная погода.

Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +19…+24°, на побережье и в горах прохладнее +13…+18°. 15 марта ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».