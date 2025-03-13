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Крымский полуостров: погода 14 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 14 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:33 13.03.2025

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится теплая ветреная погода.

Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°; днем +19…+24°, на побережье и в горах прохладнее +13…+18°. 15 марта ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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