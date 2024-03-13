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ский полуостров: погода 14 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 14 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:43 13.03.2024

В ближайшие сутки (14 марта) в Крыму атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°. 15 марта дожди пройдут местами. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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