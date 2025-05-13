Крымский полуостров: погода 14 мая

В среду (14 мая) ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера.

Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. В четверг (15 мая) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ветер изменит направление на юго-западное и днем усилится до 17 м/с. Температура воздуха 14 мая: ночью +1…+6°, на побережье до +10°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В последующие сутки потеплеет на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 13 мая

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