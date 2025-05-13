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Крымский полуостров: погода 14 мая

Крымский полуостров: погода 14 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:41 13.05.2025

В среду (14 мая) ночью  без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера.

Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. В четверг (15 мая) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ветер изменит направление на   юго-западное и днем усилится  до 17 м/с. Температура воздуха 14 мая: ночью +1…+6°, на побережье до +10°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В последующие сутки потеплеет на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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