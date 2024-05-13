Крымский полуостров: погода 14 мая

В ближайшие двое суток (14-15 мая) арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду.

Во вторник ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь; днём кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, в степных и предгорных районах заморозки до -2°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. В среду пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +9°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».