Крымский полуостров: погода 14 ноября

Высотный циклон, расположенный над полуостровом, обеспечит неустойчивый характер погоды. Ночью и утром небольшой дождь, в южных и восточных районах умеренный; днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+14°, в горах +4…+9°. В выходные дни, благодаря области повышенного давления, осадки прекратятся, дневная температура воздуха повысится к воскресенью до +13…+17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.