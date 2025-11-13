Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 14 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:23 13.11.2025

В последний день  рабочей недели 14 ноября в Крыму сохранится прохладная погода.

Высотный циклон, расположенный над полуостровом, обеспечит неустойчивый характер погоды. Ночью и утром небольшой дождь, в южных и восточных районах умеренный; днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+14°, в горах +4…+9°. В выходные дни, благодаря области повышенного давления, осадки прекратятся, дневная температура воздуха повысится к воскресенью  до +13…+17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». 

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

