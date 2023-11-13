Крымский полуостров: погода 14 ноября

В ближайшие два дня в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Во вторник (14 ноября): ночью и утром дожди, в восточных и южных районах очень сильные; днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на побережье до 12°; днем 12…17°, в горах 6…11°. В среду (15 ноября): ночью без осадков; днем атмосферный холодный фронт вызовет дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночная температура воздуха повысится до 8…13°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».