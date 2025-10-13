Крымский полуостров: погода 14 октября

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на южном побережье до 11°; днем 13…17°, в горах 7…12°. 15 октября преимущественно без осадков, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ветер восточный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха без изменений, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие сутки 14 октября в Крыму ожидаются местами небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах туман.

