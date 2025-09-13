Крымский полуостров: погода 14 сентября

В воскресенье и в начале рабочей недели 14, 15 и 16 сентября в Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода.
Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 19°, днем 21…26°, в горах 14…19°. Ветер северо-восточный 14 сентября 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. 15 и 16 сентября 7-12 м/с, местами в порывах 15-18 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
