Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 14 сентября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 14 сентября

Крымский полуостров: погода 14 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:18 13.09.2025

В воскресенье и в начале рабочей недели  14, 15 и 16 сентября в  Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода.

Температура воздуха ночью 9…14°, на побережье до 19°, днем 21…26°, в горах 14…19°. Ветер северо-восточный 14 сентября 7-12 м/с, порывы  15-20 м/с. 15 и 16 сентября 7-12 м/с, местами в порывах 15-18 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 9 сентября
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x