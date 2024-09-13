Крымский полуостров: погода 14 сентября

В выходные дни в Крыму ожидается сухая жаркая погода.

Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 22°; днем 28…33°, в горах 20…25°. В начале рабочей недели холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди с грозами и похолодание. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 5-6 градусов и составит 22…27°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».