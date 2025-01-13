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Крымский полуостров: погода 14 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 14 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:55 13.01.2025

В ближайшие двое суток (14-15 января ) погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона.

Без осадков, лишь 14 января вероятны небольшие осадки (мокрый снег, снег). В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном и восточном побережье -1…+4°, днем 0…+5°, в горах -1…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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