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ский полуостров: погода 14 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 14 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:45 13.01.2024

В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая погода.

Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах  туман, гололед, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер  юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на побережье -1…-3°; днем 0…+5, в горах -1…-3°.В понедельник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -3…+2, на побережье до +6°; днем +4…+9, в горах -2…+3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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