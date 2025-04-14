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Крымский полуостров: погода 15 апреля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 15 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:49 14.04.2025

В ближайшие трое суток 15-17 апреля в Крыму ожидается антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха 15 апреля ночью +2…+7°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки -2…-4°; днем +14…+19°, в горах +7…+12°. В последующие двое суток температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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