Крымский полуостров: погода 15 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 23:48 14.02.2026

В воскресенье и в начале рабочей недели 15-16 февраля Балканский циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды: местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 10-15 м/с, днём 15 февраля и ночью 16 февраля в отдельных районах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. В понедельник дневная температура воздуха понизится на 4-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

