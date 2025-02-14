Крымский полуостров: погода 15 февраля

В ближайшие сутки в Крыму 15 февраля ночью без осадков.

Днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег; местами сильные осадки, гололед, гололедицу, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°; днем +3…+8°, с понижением к вечеру до 0…-2°. 16 февраля ожидается местами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха понизится и составит: ночью -4…-9°, на ЮБК 0…-2°, днем 0…-5°, на южном побережье +1…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».