Крымский полуостров: погода 15 июля

В ближайшие три дня (15-17 июля) область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму преимущественно сухую и жаркую погоду.
Ветер 15 июля восточный, 16-17 июля северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°; днем 33…38°, в горах 26…31°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму