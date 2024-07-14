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ский полуостров: погода 15 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 15 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:31 14.07.2024

В ближайшие трое суток (15-17 июля) Крым, по прежнему, будет находиться во власти  тропических воздушных масс, будет сухо и жарко.

На полуострове ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 26°; днем 33…38, в горах 27…32°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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