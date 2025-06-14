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Крымский полуостров: погода 15 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 15 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:53 14.06.2025

В ближайшие двое суток 15-16 июня  погода на полуострове будет определяться влиянием высотного циклона.

Пройдут дожди, завтра 15 июня в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозой, днем с градом. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах  шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 19…24°, в горах 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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