Крымский полуостров: погода 15 июня

В ближайшие двое суток 15-16 июня погода на полуострове будет определяться влиянием высотного циклона.

Пройдут дожди, завтра 15 июня в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозой, днем с градом. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 19…24°, в горах 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 9 июня

Просмотры: 2 118