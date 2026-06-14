Крымский полуостров: погода 15 июня

Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный7-12 м/с днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 9…11°; днем 24…29°, в горах 17…22°. Днем 16 июня погода будет определяться зоной атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 1-3°, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС» .

Мы используем необходимые cookie для корректной работы сайта, а также, с вашего согласия, аналитические cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических cookie. Нажимая «Отказаться», вы разрешаете использовать только необходимые cookie. Подробнее — в Политике конфиденциальности и Согласии на обработку персональных данных.