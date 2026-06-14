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Крымский полуостров: погода 15 июня

Крымский полуостров: погода 15 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:48 14.06.2026

В ближайшие  сутки 15 июня в Крыму сохраняются условия для развития в дневные часы внутримассовой конвекции.

Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный7-12 м/с днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 9…11°; днем 24…29°, в горах 17…22°. Днем 16 июня погода  будет определяться зоной атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами сильные,  грозы. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная  понизится на 1-3°, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС»

 

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