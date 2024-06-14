Крымский полуостров: погода 15 июня

В субботу и воскресенье (15 и 16 июня) полуостров окажется во власти южного циклона.

Небо затянет облаками, повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. Ветер северо-западный 7-12 м/с., — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». — Температура воздуха ночью 16…21°; днем 22…27°, в горах 16…21°.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.