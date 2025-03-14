Крымский полуостров: погода 15 марта

В выходные дни в Крыму — теплая погода без осадков, лишь днем 16 марта вероятен небольшой дождь.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°; днем +21…+26°, на побережье и в горах +15…+20°. В начале следующей рабочей недели контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди, 18 марта, переходящие в мокрый снег, снег, усилится северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.Температура воздуха резко понизится и составит ночью -2…+3°, днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 12 марта

Просмотры: 6