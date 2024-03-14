Крымский полуостров: погода 15 марта

В ближайшие двое суток (15-16 марта) погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного атмосферного фронтального раздела.

Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.