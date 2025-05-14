Крымский полуостров: погода 15 мая

15 мая в Крыму без существенных осадков.

Ветер северо-западный 5-14 м/с. Температура воздуха днем +14…+19°, в горах +8…+13°; ночью +4…+9°, на побережье +7…+12°, в горах 0…+3°. Средняя суточная температура воздуха 13 мая в г. Симферополе составила +11,6°, что на 2,3° ниже средней многолетней. В западных, центральных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в г. Севастополе высокая пожарная опасность (4 класс), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».