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Крымский полуостров: погода 15 мая
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 15 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:02 14.05.2025

15 мая в Крыму без существенных осадков.

Ветер северо-западный 5-14 м/с. Температура воздуха днем +14…+19°, в горах +8…+13°; ночью +4…+9°, на побережье +7…+12°,  в горах 0…+3°. Средняя суточная температура воздуха 13 мая в г. Симферополе составила +11,6°, что на 2,3° ниже средней многолетней. В западных, центральных и восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в г. Севастополе высокая пожарная опасность (4 класс), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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