Крымский полуостров: погода 15 мая

В пятницу 15 мая в Крыму сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+12°, в горах +4…+6°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. В предстоящие выходные дни (16-17 мая), благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью будет немного прохладнее +7…+12°; днем воздух прогреется до +18…+23°, в горах до +12…+17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
С тегами: погода в Крыму
С тегами: погода в Крыму