Крымский полуостров: погода 15 мая

В ближайшие двое суток (15-16 мая) арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду.

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +11°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».