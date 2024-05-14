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ский полуостров: погода 15 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 15 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:27 14.05.2024

В ближайшие двое суток (15-16 мая) арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду.

Местами  пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +11°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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