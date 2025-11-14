Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 15 ноября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 15 ноября
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 15 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:31 14.11.2025

В выходные дни и в начале рабочей недели в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет тепло и сухо.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха  в субботу ночью 0…+5°, на южном и восточном побережье до +8°; днем +12…+16°, в горах +7…+10°. В воскресенье и понедельник потеплеет ночью  до +5…+10°, днем до +16…+19°, в горах  до +9…+ 14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.