Крымский полуостров: погода 15 ноября

В выходные дни и в начале рабочей недели в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, будет тепло и сухо.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха в субботу ночью 0…+5°, на южном и восточном побережье до +8°; днем +12…+16°, в горах +7…+10°. В воскресенье и понедельник потеплеет ночью до +5…+10°, днем до +16…+19°, в горах до +9…+ 14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

