Крымский полуостров: погода 15 ноября

В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

В среду (15 ноября): ночью без осадков; днем атмосферный холодный фронт вызовет дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночная температура воздуха повысится до 8…13°, дневная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.