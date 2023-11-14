Крымский полуостров: погода 15 ноября

В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.
В среду (15 ноября): ночью без осадков; днем атмосферный холодный фронт вызовет дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночная температура воздуха повысится до 8…13°, дневная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму