Крымский полуостров: погода 15 октября

В ближайшие сутки (15 октября) в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на южном и восточном побережье до 12°; днем 14…19°, в горах 11…13°. 16 октября очередной холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, днем местами сильные, грозы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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