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Крымский полуостров: погода 15 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 15 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:21 14.10.2024

В ближайшие сутки (15 октября) в Крыму без осадков, лишь ночью в восточных районах ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на южном и восточном побережье до 12°; днем 14…19°, в горах 11…13°. 16 октября очередной холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, днем местами сильные, грозы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-4°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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