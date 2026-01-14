Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 15 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:43 14.01.2026

В  связи с прохождением атмосферных  фронтальных разделов в Крыму 15 и 16 января ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица. В четверг  15 января ветер ночью юго-западный 3-8 м/с; днем восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье 0…+2°; днем -2…+3°, в горах -5…-7°. В пятницу 16 января ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем  местами до 17 м/с.  Похолодает, температура воздуха ночью -4…-9, на ЮБК 0…-2°; днем 0…-5°, в горах -6…-9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

