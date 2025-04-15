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Крымский полуостров: погода 16 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:55 15.04.2025

В ближайшие  двое суток  16-17 апреля  погоду в Крыму  будет определять область повышенного  атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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