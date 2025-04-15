Крымский полуостров: погода 16 апреля

В ближайшие двое суток 16-17 апреля погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки до -2°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 9 апреля

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