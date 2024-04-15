Крымский полуостров: погода 16 апреля

В ближайшие двое суток (16-17 апреля) тропическая воздушная масса обеспечит в Крыму жаркую и сухую погоду.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +24…+29°, на побережье и в горах прохладнее +18…+23°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму