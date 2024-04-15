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фото: https://meteo.crimea.ru

Крымский полуостров: погода 16 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:26 15.04.2024

В ближайшие двое суток (16-17 апреля) тропическая воздушная масса обеспечит в Крыму жаркую и сухую погоду.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы  17-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +24…+29°, на побережье и в горах прохладнее  +18…+23°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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