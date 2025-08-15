Крымский полуостров: погода 16 августа

Ветер северо-восточный, восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 23°; днем 16 августа 26…31°, в горах 20…25°, 17 августа воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В выходные дни (16 и 17 августа) Азорский антициклон продолжит формировать погоду в Крыму, поэтому по-прежнему сухо и жарко.

