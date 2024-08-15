Крымский полуостров: погода 16 августа

В пятницу и в предстоящие выходные дни (16,17 и 18 августа) высотный и приземный барические гребни Азорского антициклона обусловят в Крыму сухую и солнечную погоду.

Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, 18 августа порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на южном и восточном побережье до 23°; днем 28…33°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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