Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымский полуостров: погода 16 декабря
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 16 декабря

Крымский полуостров: погода 16 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:24 15.12.2025

Во вторник 16 декабря в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +5…+10°, в горах около 0°. В последующие двое суток 17-18 декабря ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.