Крымский полуостров: погода 16 декабря

Во вторник 16 декабря в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +5…+10°, в горах около 0°. В последующие двое суток 17-18 декабря ожидается сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +6°; днем +6…+11°, в горах 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

