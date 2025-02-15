Крымский полуостров: погода 16 февраля

В ближайшие двое суток (16-17 февраля) погода будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром 16 февраля местами 15-20 м/с, 17 февраля ночью местами снег; днем без существенных осадков, ветер северо восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха понизится и составит: ночью -4…-9°, на ЮБК 0…-2°, днем 0…-5°, на южном побережье +1…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».