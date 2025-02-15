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Крымский полуостров: погода 16 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:23 15.02.2025

В ближайшие двое суток (16-17 февраля)  погода будет определяться зоной холодного фронта, ожидается местами снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, ночью и утром  16 февраля местами 15-20 м/с, 17 февраля ночью местами снег; днем без существенных осадков, ветер северо восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха понизится и составит: ночью -4…-9°, на ЮБК 0…-2°, днем 0…-5°, на южном побережье +1…+3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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