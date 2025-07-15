Крымский полуостров: погода 16 июля

В ближайшие два дня (16-17 июля) в Крыму сохранится жаркая погода.
Без осадков, лишь днем 16 июля в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, на южном и восточном побережье до 26°; днем 31…36°, в горах 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму