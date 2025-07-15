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Крымский полуостров: погода 16 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:19 15.07.2025

В  ближайшие два дня (16-17 июля) в Крыму сохранится жаркая погода.

Без осадков, лишь днем 16 июля в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, на южном и восточном побережье до 26°; днем 31…36°, в горах 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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