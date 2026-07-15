Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 16 июля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 16 июля

Крымский полуостров: погода 16 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:20 15.07.2026

До конца рабочей недели 16 и 17 июля погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления.

Ночью без существенных осадков; в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди внутримассового характера. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с.  Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 28…33°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

 

Просмотры: 2 115

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.