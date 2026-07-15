Крымский полуостров: погода 16 июля

Ночью без существенных осадков; в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди внутримассового характера. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 28…33°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Мы используем необходимые cookie для корректной работы сайта, а также, с вашего согласия, аналитические cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических cookie. Нажимая «Отказаться», вы разрешаете использовать только необходимые cookie. Подробнее — в Политике конфиденциальности и Согласии на обработку персональных данных.