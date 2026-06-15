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Крымский полуостров: погода 16 июня

Крымский полуостров: погода 16 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:08 15.06.2026

В ближайшие  сутки 16 июня  в Крыму погода  будет определяться зоной атмосферного фронта.

Ожидаются кратковременные дожди, утром и  днем местами сильные, грозы. Ветер юго-западный  7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 9…12°; днем  23…26°, в горах 15…20°. 17 июня дожди  постепенно прекратятся. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный  ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, днем  температура воздуха повысится на 2-3 °, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

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