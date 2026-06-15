Крымский полуостров: погода 16 июня

В ближайшие сутки 16 июня в Крыму погода будет определяться зоной атмосферного фронта.
Ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 9…12°; днем 23…26°, в горах 15…20°. 17 июня дожди постепенно прекратятся. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, днем температура воздуха повысится на 2-3 °, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
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