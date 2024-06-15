Крымский полуостров: погода 16 июня

В воскресенье (16 июня) полуостров продолжает оставаться во власти южного циклона.

Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 23…28°, в горах 17…22°. В начале рабочей недели циклон, сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».