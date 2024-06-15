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ский полуостров: погода 16 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:01 15.06.2024

В  воскресенье (16 июня)  полуостров продолжает оставаться во власти южного циклона.

Повсеместно пройдут дожди, местами сильные ливни (30-50 мм) с грозами, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с и градом. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 23…28°, в горах 17…22°. В начале рабочей недели циклон, сместится на северо-восток. Осадки постепенно прекратятся, лишь  в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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