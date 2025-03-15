Крымский полуостров: погода 16 марта

В воскресенье (16 марта) в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь.

Ветер юго-западный 12-17 м/с, в отдельных районах усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +21…+26°, на побережье и в горах +15…+20°. В начале рабочей недели (17-18) марта контрастный атмосферный фронт изменит погоду на полуострове. Ожидаются дожди, 18 марта, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедица. Усилится северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.Температура воздуха резко понизится и составит: 18 марта ночью -2…+3°, днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 15 марта

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