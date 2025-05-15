Крымский полуостров: погода 16 мая

В пятницу 16 мая погоду в Крыму будет определять юго-западная периферия антициклона.

Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +12°; днем +18…+23°, в горах +9…+14°. В выходные дни погода изменится. Прохождение атмосферных фронтальных разделов вызовет на полуострове дожди, в субботу 17 мая днем местами сильные. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 17 мая повысится на 2-3°, а 18 мая снова понизится и составит ночью +6…+11°, днем +17…+22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».