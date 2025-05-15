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Крымский полуостров: погода 16 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:51 15.05.2025

В пятницу 16 мая погоду в Крыму будет определять  юго-западная периферия антициклона.

Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью  +3…+8°, на побережье до +12°; днем +18…+23°, в горах +9…+14°. В выходные дни погода изменится. Прохождение атмосферных фронтальных разделов вызовет на полуострове дожди, в субботу 17 мая днем местами сильные. Ветер юго-восточный с переходом на  юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха 17 мая  повысится на 2-3°, а 18 мая снова понизится и составит ночью +6…+11°, днем +17…+22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». 

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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