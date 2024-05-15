Крымский полуостров: погода 16 мая

В ближайшие трое суток (16-18 мая) погода в Крым улучшится.

Холодные арктические воздушные массы постепенно будут прогреваться, облаков станет меньше. 16 мая в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье до +10°; днем +14…+19°, в горах +6…+11°. В последующие двое суток дожди прекратятся, температура воздуха повысится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».