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Крымский полуостров: погода 16 января
иллюстрация: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 16 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:44 15.01.2025

В четверг (16 января), благодаря влиянию Азорского антициклона, в Крыму без осадков, лишь ночью в южных районах вероятен небольшой дождь, в горах снег.

В ночные и утреннее часы в отдельных районах ожидается туман. На некоторых участках дорог будет по-прежнему скользко (гололедица). Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье 0…+3°; днем +2…+7°, в горах 0…-3°. В пятницу и субботу (17-18 января) атмосферный фронт  принесет на полуостров дожди, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с,  местами  порывы до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха постепенно повысится до -1…+4°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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