Крымский полуостров: погода 16 января

Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на южном побережье -1…-4°; днем -1…-6°, в горах -7…-9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие двое суток 16 и 17 января погоду в Крыму определит циклон над востоком Черного моря.

