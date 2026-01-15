Крымский полуостров: погода 16 января

В ближайшие двое суток 16 и 17 января погоду в Крыму определит циклон над востоком Черного моря.
Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман, метель, гололедица. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°, на южном побережье -1…-4°; днем -1…-6°, в горах -7…-9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
