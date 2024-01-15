Крымский полуостров: погода 16 января

Во вторник (16 января) холодный фронтальный раздел атлантического циклона вызовет в Крыму дожди, в горах с мокрым снегом; днем в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки.

Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с; днем северо-западный 15-20 м/с, в горах и на ЮБК порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах около 0°; днем +5…+10°, в горах 0…+4°. В среду (17 января) погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, без существенных осадков. Ветер ослабеет до 7-12 м/с и изменит направление на юго-восточное. Температура воздуха понизится: ночью 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.