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ский полуостров: погода 16 января
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 16 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:29 15.01.2024

Во вторник (16 января) холодный  фронтальный раздел атлантического циклона вызовет в Крыму дожди, в горах с мокрым снегом; днем в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки.

Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с; днем северо-западный 15-20 м/с, в горах и на ЮБК порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах около 0°; днем +5…+10°, в горах 0…+4°. В среду (17 января) погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, без существенных осадков. Ветер ослабеет до 7-12 м/с и изменит направление на юго-восточное. Температура воздуха понизится: ночью 0-5° мороза; днем  3-8° тепла, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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